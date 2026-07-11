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Un hombre presuntamente sometió a su víctima con un arma blanca y quedó detenido en Yaracuy. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales ayer viernes.

Comisiones de la Delegación Municipal Chivacoa, realizaron la detención de Damaso de la Trinidad Escalona Vargas (31), en Pozo Nuevo, Chivacoa; parroquia Capital Bruzual, municipio Bruzual, estado Yaracuy, por robo.

Sometió a su víctima con un arma blanca y quedó detenido

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que Escalona Vargas, sometió a su víctima, portando un arma blanca. A quien presuntamente despojó de sus pertenencias de valor, con la finalidad de comercializarlas luego y obtener un lucro ilícito.

Al ser detenido, se recuperó un celular propiedad de la víctima, quedando a la orden del Ministerio Público.

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