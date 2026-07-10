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Cuatro hombres solicitador quedaron detenidos por el CICPC, la información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. Quedando los solicitados a la orden de las autoridades que lo requerían.

Inicialmente, en el estado Mérida fue detenido José Visitación Alarcón Santiago (69), requerido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control; del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, por homicidio intencional calificado.

Delito cometido por motivos fútiles o innobles, ejecutado con alevosía en grado de autor y agavillamiento.

Cuatro hombres solicitados por homicidio fueron detenidos

Mientras que Eriglen Manrique Manrique (31), solicitado por homicidio intencional fue capturado y colocado a la orden de los tribunales correspondientes. Dijo el comisario Rico en sus redes sociales.

Asimismo, en Monagas, se detuvo a Oscar José García (53), requerido por el Juzgado Cuarto en Funciones de Control del estado Monagas. García estaba solicitado por homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles.

Luego en Aragua, se detuvo a Jean Carlos Arturo Aguilar Briceño (33), solicitado por el Tribunal Segundo de Control del estado Aragua. Por homicidio calificado y por el Tribunal Séptimo de Control del estado Aragua, por drogas.

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