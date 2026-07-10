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El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en la ciudad de Valencia, ha experimentado un incremento significativo en su flujo operativo. Recibiendo diariamente entre 2.500 y 4.300 pasajeros.

Este aumento responde a que la terminal se ha consolidado como el principal punto de conexión del país. Tras asumir funciones de contingencia debido a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a raíz de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El presidente del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo (IAAEC), Efraín Nieto, informó que, ante este escenario; se ha reforzado de manera integral la seguridad aeroportuaria.

Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia registra estas cifras de movilidad y pasajeros

Entre las medidas implementadas destacan el fortalecimiento de los equipos antidrogas, el incremento del personal de control migratorio. Así como el refuerzo en las operadoras de tierra y las cuadrillas de mantenimiento de terminales, todo con el objetivo de garantizar un servicio de calidad a los usuarios.

Nieto explicó que, para optimizar los tiempos de espera y mejorar la experiencia de los viajeros, se han habilitado áreas techadas como extensión del espacio de chequeo. Estas acciones se ejecutan siguiendo los lineamientos nacionales y regionales.

En el marco de esta contingencia, la terminal aéreo también ha servido como punto de recepción para delegaciones internacionales de rescatistas provenientes de España; Israel, Jordania, El Salvador, Panamá, México y Catar, quienes han llegado al país para brindar apoyo.

En la actualidad

Actualmente, mantiene una conectividad internacional activa, destacando las rutas que enlazan a Valencia con las ciudades de Bogotá (Colombia); Panamá, Madrid y Tenerife (España), así como La Habana (Cuba), entre otras.

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