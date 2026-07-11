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Hablando venezolano: ¿qué es un templete?

By Redacción Carabobo
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Características de un templete
Templete en las calles de San Cristóbal. Foto: La Nación.

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En Venezuela un templete es una gran fiesta improvisada en la misma calle. Donde se hace una gran pista de baile. Esta suele montarse en fiestas públicas o patronales. Es una manifestación clásica de celebración popular en los barrios, donde la comunidad se reúne para bailar.

Además de escuchar música (como merengue, salsa o gaita si es en diciembre) y compartir, generalmente se hacían los sábados en horas de la noche, o los domingos desde el mediodía. En otras palabras es una fiesta popular.

En esta se realizan rifas, concuros de baile, entre otras, generalmente duraban hasta altas horas de la noche. O mejor dicho «hasta que el cuerpo aguantara», ya que era generalmente puro baile sin parar durante horas.

Características de un templete

Carácter popular: Son fiestas netamente comunitarias y espontáneas.

Uso del espacio: Ocupan calles, avenidas o áreas comunes que son cerradas temporalmente al tráfico.

Ambientación festiva: Suelen decorarse, contar con agrupaciones musicales locales y servir como punto de encuentro principal de la cultura de calle venezolana.

Esta definición es reconocida formalmente por la Real Academia Española (RAE) como un uso exclusivo del español venezolano y del habla coloquial caribeña.

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