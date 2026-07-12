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La delegación venezolana de los Semilleros Científicos alcanzó la máxima gloria internacional al consagrarse con dos medallas de oro en la Robotics for Good Youth Challenge Grand Finale 2026, evento de robótica de alto nivel tecnológico celebrado en Ginebra, Suiza.

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de felicitación y orgullo a los jóvenes campeones a través de sus canales oficiales.

“¡Venezuela renace desde la ciencia y el talento de su juventud!”, expresó al celebrar el logro alcanzado por la delegación.

Rodríguez afirmó que “estos jóvenes demuestran que el conocimiento, la innovación y la creatividad son la fuerza del futuro de nuestra nación”, al resaltar el papel de la formación científica en el desarrollo del país.

La mandataria encargada felicitó a los participantes por su desempeño y por representar al país en un escenario internacional. “¡Felicitaciones por llevar el nombre de Venezuela a lo más alto del mundo!”, agregó.

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