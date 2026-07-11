Rodríguez destacó que la respuesta institucional continúa en fase de máxima movilización, con presencia de equipos de rescate nacionales e internacionales, así como miles de voluntarios que participan en labores de búsqueda, atención médica, distribución de insumos y acompañamiento a las familias afectadas.

El Gobierno mantiene activos 94 campamentos transitorios en distintos estados del país, donde se garantiza alimentación, agua potable, atención sanitaria y resguardo temporal para más de 18 mil personas que permanecen desplazadas. Paralelamente, se ejecutan evaluaciones estructurales en zonas urbanas y rurales para determinar el nivel de daño en edificaciones y avanzar en los procesos de reubicación y reconstrucción.