El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este sábado 11 de julio el balance oficial más reciente de la emergencia provocada por los dos terremotos del 24 de junio, actualizando las cifras que el gobierno venezolano ha venido comunicando de forma diaria desde el primer momento de la catástrofe.
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Balance hasta el 11 de julio de 2026:
- 4.333 fallecidos como consecuencia directa de los terremotos
- 16.740 heridos atendidos
- 6.462 personas rescatadas con vida
- 2.422 rescatistas internacionales
- 86.794 familias atendidas
- 94 campamentos transitorios operativos en todo el país
- 18.437 personas alojadas actualmente en campamentos
- 17.907 personas sin vivienda
- 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad
- 9.766 toneladas de alimentos distribuidos
- 31.193 pacientes atendidos médicamente
- 31.837 efectivos desplegados en las zonas de emergencia
- 30.197 voluntarios activos
- 16.617.508 litros de agua distribuidos
- 1.202 réplicas registradas desde los sismos originales
Rodríguez destacó que la respuesta institucional continúa en fase de máxima movilización, con presencia de equipos de rescate nacionales e internacionales, así como miles de voluntarios que participan en labores de búsqueda, atención médica, distribución de insumos y acompañamiento a las familias afectadas.
El Gobierno mantiene activos 94 campamentos transitorios en distintos estados del país, donde se garantiza alimentación, agua potable, atención sanitaria y resguardo temporal para más de 18 mil personas que permanecen desplazadas. Paralelamente, se ejecutan evaluaciones estructurales en zonas urbanas y rurales para determinar el nivel de daño en edificaciones y avanzar en los procesos de reubicación y reconstrucción.
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