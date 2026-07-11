Un total de 18 ciudadanos que se encontraban solicitados por la justicia fueron capturados en diferentes procedimientos efectuados en el estado Carabobo.
Carabobo solicitados fueron capturados
Al momento de ser verificados a través de Siipol, se constató que los sujetos presentaban solicitudes emanadas por diversos tribunales y distintas causas delictivas.
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Las aprehensiones se concretaron durante despliegues preventivos y puntos de control activados en la entidad.
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