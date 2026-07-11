Compartir

Un total de 18 ciudadanos que se encontraban solicitados por la justicia fueron capturados en diferentes procedimientos efectuados en el estado Carabobo.

Carabobo solicitados fueron capturados

Al momento de ser verificados a través de Siipol, se constató que los sujetos presentaban solicitudes emanadas por diversos tribunales y distintas causas delictivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Policía de Carabobo (@policarabobo)

Las aprehensiones se concretaron durante despliegues preventivos y puntos de control activados en la entidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Valencia: incendio consumió comercios en Bello Monte