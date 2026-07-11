Compartir

Yordy Paredes, Mister Mérida Universo 2025, fue localizado sin vida tras permanecer desaparecido desde el pasado 24 de junio a causa de los terremotos registrados en Venezuela.

El joven modelo se encontraba bajo los escombros de su residencia en La Guaira.

Falleció Mister Mérida Universo

La trágica noticia fue confirmada públicamente por su pareja, el médico y modelo Lenin Peña. Quien mantuvo una intensa búsqueda durante todos estos días en las residencias Caribe de Tanaguarenas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Doctor Lenin Peña (@es_lenin)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Efemérides de hoy 11 de julio: Población Mundial, The Beatles y Juan Lovera