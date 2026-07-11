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Encontraron sin vida a Mister Mérida Universo tras terremoto

By Lubin Molero
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Falleció Mister Mérida Universo
Foto: Cortesía

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Yordy Paredes, Mister Mérida Universo 2025, fue localizado sin vida tras permanecer desaparecido desde el pasado 24 de junio a causa de los terremotos registrados en Venezuela.

El joven modelo se encontraba bajo los escombros de su residencia en La Guaira.

Falleció Mister Mérida Universo

La trágica noticia fue confirmada públicamente por su pareja, el médico y modelo Lenin Peña. Quien mantuvo una intensa búsqueda durante todos estos días en las residencias Caribe de Tanaguarenas.

 

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ViaLubin Molero Redacción Noticias 24 Carabobo
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