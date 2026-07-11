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Las efemérides para el 11 de julio se consolida como una de las fechas más fascinantes del almanaque en Venezuela y el mundo.

Efemérides 11 de julio Venezuela

En Venezuela, el día rinde tributo a la inmortalidad visual con el natalicio en Caracas del insigne artista plástico Juan Lovera (1776), aclamado como «El Pintor de la Patria«.

Lovera, plasmó con fidelidad cronológica los lienzos icónicos del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811.

El Día de Los Beatles

Mientras, los melómanos festejan el Día Internacional de Los Beatles en honor al imperecedero legado de la banda de Liverpool.

Día Mundial de la Población, una fecha instaurada por las Naciones Unidas en 1989 para crear conciencia demográfica tras el histórico hito de 1987, cuando la Tierra superó los cinco mil millones de habitantes.

Así mismo, los amantes de la naturaleza celebran el Día Mundial del Caballo, honrando su inmensa contribución laboral y emocional a la humanidad.

Curiosidades

En el ámbito literario, se recuerda la primera publicación en 1960 de la aclamada novela «Matar a un Ruiseñor» de Harper Lee, un clásico fundamental sobre la justicia social.

El deporte rey celebra el debut en las Grandes Ligas de la leyenda del béisbol Babe Ruth en 1914.

Para cerrar con un toque pop, millones de personas festejan el «7-Eleven Day», una jornada comercial donde la famosa cadena regala sus icónicos granizados.

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