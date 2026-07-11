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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 11 de julio se estima un clima parcialmente nublado en la mañana con lluvias de menor intensidad en zonas centrales y occidentales.

La región central del país registrará nubosidad y precipitaciones variables durante la jornada.

Clima hoy sábado 11 de julio

En la región central, que incluye a Valencia, el pronóstico detalla la presencia de lloviznas o lluvias dispersas en horas matutinas, dando paso a nubosidad fragmentada por la tarde y noche con temperaturas máximas de hasta 31°C.

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Asimismo, para el resto del territorio nacional y las zonas costeras orientales e insulares se esperan precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica ocasional.

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