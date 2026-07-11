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Este Mundial 2026 define a sus últimos semifinalistas hoy sábado 11 de julio con dos juegos electrizantes de cuartos de final. Quédate para saber dónde puedes verlos

Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza definen los últimos boletos en territorio norteamericano.

Juegos de hoy en el Mundial 2026

A las 5:00 p.m., el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del choque entre Noruega e Inglaterra.

Un duelo titánico que enfrentará a los artilleros Erling Haaland y Harry Kane, transmitido en vivo a través de la señal de Telemundo.

Más tarde, a las 9:00 p.m., la campeona Argentina se medirá ante Suiza en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Un encuentro vital que la afición venezolana podrá disfrutar de forma gratuita en señal abierta por Televen y mediante la plataforma de streaming ESPN en Disney+.

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Los combinados que resulten ganadores en estos cruces de vida o muerte se verán las caras en la gran semifinal programada para el próximo miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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