Compartir

Un incendio de gran magnitud consumió diversas estructuras comerciales ubicadas en la entrada del sector Bello Monte, en el municipio Valencia.

Efectivos bomberiles desplegaron un intenso operativo la noche del viernes 10 de julio, para sofocar las llamas en Valencia.

Incendio en Bello Monte Valencia

Las llamas habrían iniciado aparentemente en el establecimiento Licores Gomes, propagándose con rapidez hacia un galpón de cauchos y comprometiendo gravemente la infraestructura de otros negocios aledaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Ante el avance del fuego, comisiones mixtas de los Bomberos de Valencia y Bomberos de Los Guayos ejecutaron labores coordinadas de combate directo y refrescamiento durante toda la noche.

Se conoció que la propagación fue contenida, continuando hasta la madrugada con los trabajos de sofocación total para prevenir focos de reactivación.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Haaland y Messi buscan las semifinales mundialistas