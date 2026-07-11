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El jugador Jayden Adams, mediocampista ofensivo de la selección de Sudáfrica y estrella del Mamelodi Sundowns, falleció a los 25 años de edad.

El joven mediocampista fue hallado sin vida en una vivienda de Ciudad del Cabo.

Fallece Jugador Jayden Adams

El talentoso jugador venía de disputar tres partidos en el presente Mundial, figurando como titular ante las selecciones de México y la República Checa, además de participar contra Corea del Sur.

La policía local informó que ha iniciado una investigación formal tras hallar el cuerpo del deportista la mañana de este sábado en una residencia del céntrico barrio de Schotschekloof, en Ciudad del Cabo.

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Adams sumaba 15 partidos internacionales con los «Bafana Bafana» desde su debut en el año 2022.

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