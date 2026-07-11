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Un accidente registrado durante una jornada de trabajo en el estado Aragua dejó como resultado la muerte de un trabajador de la construcción y varios obreros lesionados.

El hecho ocurrió en el sector Arturo Michelena, ubicado en la parroquia Samán de Güere del municipio Santiago Mariño, cuando un grupo de empleados realizaba labores de descarga de mercancía pesada.

Da acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando un lote de láminas de porcelanato perdió estabilidad y cayó sobre los trabajadores que se encontraban en el área.

Desplome de material de construcción

El material, debido a su peso y cantidad, dejó a varias personas atrapadas mientras intentaban completar las maniobras habituales.

El accidente generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes observaron la emergencia ocurrida durante las actividades de traslado de materiales de construcción.

Compañeros de trabajo y personas cercanas acudieron para intentar auxiliar a los afectados mientras llegaban los organismos correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer si existieron fallas en los procedimientos de seguridad utilizados durante la descarga.

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