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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró tres movimientos telúricos en el territorio nacional durante la tarde de este sábado 11 de julio de 2026.

Los eventos ocurrieron con pocas horas de diferencia y afectaron a distintas regiones del país.

Sismos este 11 de julio

El primer sismo fue registrado a las 3:00 p.m hora local, tuvo una magnitud de 3.1 y se localizó a 42 kilómetros al noroeste de Güiria, así como a 50 kilómetros al noreste de Irapa. La profundidad de este primer movimiento fue de 23.3 kilómetros.

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El siguiente ocurrió a las 3:23 p.m, con una magnitud de 3.1. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sureste de La Guaira y a 12 kilómetros al suroeste de Naiguatá.

Este evento tuvo una profundidad de 8.9 kilómetros y habitantes de la Gran Caracas reportaron que el temblor fue percibido en varias zonas de la capital.

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El último movimiento fue registrado a las 6:48 p.m hora local, tuvo una magnitud de 2.5 y se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Guaira, así como a 22 kilómetros al noroeste de Caracas. La profundidad de este fue de 4.9 kilómetros.

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