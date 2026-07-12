Compartir

Inglaterra superó a Noruega y se metió en la semifinal del Mundial con victoria 2-1 en el partido de cuartos disputado este sábado 11 de julio. Jude Bellingham marcó los dos goles en el Miami Stadium y regresó a el equipo de Thomas Tuchel a la antesala de la final después de ocho años.

El encuentro comenzó con Inglaterra instalada en campo contrario, pero sin encontrar espacios ante las dos líneas defensivas planteadas por Noruega.

La primera ocasión de Haaland llegó al minuto 35, cuando ganó un balón por arriba y conectó un cabezazo que terminó en las manos del guardameta inglés. Tres minutos después, Andreas Schjelderup abrió el marcador con un servicio que tomó dirección de portería y sorprendendió a Pickford, quien no alcanzó a impedir el 1-0.

Noruega tuvo una nueva oportunidad al minuto 44, luego de que Alexander Sorloth y Haaland avanzaron ante un defensor, pero el delantero del Atlético de Madrid prolongó la conducción y perdió el balón. Inglaterra respondió antes del descanso con Jude Bellingham, quien recibió un pase raso de Nico O’Reilly y remató de media vuelta para empatar al 45+1.

Inglaterra pasa a semifinales del Mundial

Harry Kane llegó a colocar el balón en la portería durante el agregado del primer tiempo, aunque la acción fue anulada por fuera de lugar. Los equipos se marcharon al descanso con el marcador 1-1, después de una primera mitad en la que Noruega aprovechó su transición ofensiva e Inglaterra reaccionó en los minutos finales.

Thomas Tuchel modificó su equipo para el complemento con los ingresos de Bukayo Saka y Eberechi Eze en sustitución de Noni Madueke y Declan Rice. Noruega volvió a marcar al minuto 54 por medio de Torbjørn Heggem, pero el VAR anuló el gol por una falta previa de Haaland dentro del área.

El cuadro noruego mantuvo la iniciativa durante varios pasajes del segundo tiempo y estuvo cerca de recuperar la ventaja al minuto 77. Jordan Pickford despejó un balón procedente de un tiro de esquina y Patrick Berg remató el rechace contra el travesaño. Inglaterra consiguió resistir la presión y el partido llegó igualado al tramo final.

Saka generó una de las últimas aproximaciones inglesas al desbordar por la banda y enviar un balón al área que Fredrik Aursnes alcanzó a despejar. Después de 90 minutos y ocho de compensación, el empate 1-1 obligó a disputar la prórroga, escenario en el que Bellingham volvió a intervenir.