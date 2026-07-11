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Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas del Cicpc, bajo la dirección del C/GS Douglas Rico, lograron esclarecer el atroz asesinato de una joven de 20 años, perpetrado por su propio abuelo en el sector 3 del barrio Araguaney de Acarigua, estado Portuguesa.

El victimario, identificado como Alexander Sadel Zarate Pérez, de 63 años, puso fin a la vida de su nieta, Britanny Alexandra Zarismar Velázquez Zarate, en un acto impulsado por sus celos y la incapacidad de aceptar que la joven mantenía una relación sentimental con un compañero de clases.

Asesinó a su nieta por celos

El macabro hallazgo ocurrió este viernes 10 de julio, luego de que las investigaciones técnico-científicas derrumbaran la farsa montada por el sexagenario. La trama inició el jueves 9 de julio, cuando el mismo Zarate Pérez acudió ante la Delegación Municipal Acarigua del Cicpc para reportar falsamente la desaparición de su nieta, alegando que no sabía de ella desde el día anterior.

Ante esta denuncia, los detectives iniciaron un intenso despliegue para localizar a la joven; sin embargo, al inspeccionar la vivienda donde ambos residían, las marcadas contradicciones en el relato del abuelo despertaron las sospechas de los agentes.

Durante la revisión exhaustiva del inmueble, la comisión policial sorprendió a un obrero, identificado como Josué Ramón Torrelles Silva, de 51 años, quien se encontraba rellenando con cemento una fosa en el suelo, bajo el pretexto de estar construyendo un desagüe.

La inverosimilitud de esta versión, sumada a la presión de los funcionarios, quebró a Zarate Pérez, quien finalmente confesó que, tras una acalorada discusión motivada por el noviazgo de la joven, decidió estrangularla y enterrarla en su propia casa, solicitando posteriormente la ayuda del albañil para ocultar el cadáver bajo el concreto.

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