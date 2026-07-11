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Valencia: Capturados «Los Sigilosos de la Branger»

By Lubin Molero
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Capturados Los Sigilosos de la Branger en Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Tres presuntos integrantes de la banda delictiva «Los Sigilosos de la Branger» fueron capturados por comisiones policiales en una parada de la avenida Lara, Valencia.

Los sujetos integraban una banda dedicada al robo en unidades de transporte público en la entidad mencionada.

Capturados Los Sigilosos de la Branger en Valencia

La detención se consolidó luego de que una ciudadana y su hijo de 16 años denunciaran haber sido víctimas del hurto de un teléfono celular al descender de una unidad colectiva.

Tras interceptar a los sospechosos, los uniformados lograron recuperar el equipo telefónico incautado a uno de los implicados.

Los detenidos quedaron identificados como José Rafael V. P. (23 años), Wilmer Rafael V. P. (25 años) y un adolescente de 15 años de edad.

Los funcionarios pusieron a los implicados a la orden del Ministerio Público.

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