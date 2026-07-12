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Nació Koa García, el primer hijo de la influencer venezolana Isabella Ladera y el deportista peruano Hugo García.

La pareja conmovió las redes sociales al compartir tiernas fotos de su parto humanizado en agua.

Nació el hijo de Isabella Ladera

El nacimiento se registró durante la noche de este sábado 11 de julio bajo la modalidad de un emotivo parto humanizado en agua.

A través de sus plataformas digitales oficiales, la pareja presentó al nuevo integrante de la familia con postales dentro de una piscina inflable, donde se observa a Ladera sosteniendo al bebé en su pecho mientras García los rodea con los brazos.

Para la célebre creadora de contenido en internet, la llegada de Koa representa su segunda experiencia con la maternidad, permitiendo que su pequeña hija Mía Antonella, de seis años de edad, estrene con muchísima ilusión el papel de hermana mayor.

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