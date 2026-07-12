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Los cuartos de final del Mundial 2026 llegaron a su fin este sábado, dejando definidos los emocionantes cruces de semifinales que definirán a los finalistas del torneo.

España, Francia, Inglaterra y Argentina buscarán el boleto a la gran final del próximo domingo.

Semifinales Mundial 2026

La acción arrancará el próximo martes 14 de julio a las 3:00 p.m. (hora de Venezuela), cuando Francia se mida ante España en el Dallas Stadium de Arlington.

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Por su parte, el miércoles 15 de julio a la misma hora, Inglaterra revivirá una rivalidad histórica al enfrentarse a la campeona defensora, Argentina, en el Atlanta Stadium de Atlanta.

Los dos combinados que logren salir victoriosos de estos compromisos de alta tensión ganarán el derecho de disputar la gran final de la Copa del Mundo 2026 el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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