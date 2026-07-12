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El Gobierno de Carabobo y el comité organizador del “68 Salón Arturo Michelena”, extendieron la prórroga de la recepción de obras, hasta el próximo viernes 17 de julio 2026, esto debido a los sismos del pasado 24 de junio.

Los centros de recibimiento de las creaciones son el Museo de la Cultura de Carabobo, Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu en Maracay, Galería de Arte nacional en Caracas, Museo de Barquisimeto en el estado Lara.

Los artistas interesados en participar de esta 68 edición del Salón Arturo Michelena pueden entregar las obras en el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez en el estado Zulia, Museo de Los Llanos en Barinas, Museo de Arte Colonial de Mérida, Museo de Calabozo en el estado Guárico.

Asimismo, los otros centros de recepción de obras son: Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Bolívar, Galería de Arte Pedro Báez en Anzoátegui, Casa de Cultura Prof. Inicita Aceituno en Monagas, Museo Antonio José de Sucre “Gran Mariscal de Ayacucho en Sucre, Museo de Artes Visuales y del Espacio del Táchira en Táchira y en la Fundación Red de Artes Delta en Delta Amacuro.

68 edición del Salón Arturo Michelena

La comisión recordó que postularse para la sexagésima octava edición del Salón Arturo Michelena, representa presentarse en el escenario más emblemático para el talento nacional. Recordó que es una oportunidad de quedar seleccionado y que su obra sea presentada en uno de las exposiciones con mayor trayectoria y prestigio en nuestro país.

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