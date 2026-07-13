Compartir

La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó este domingo el fallecimiento del Emir Padre del Estado de Qatar, Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, y expresó las condolencias del pueblo venezolano a la familia real y al pueblo qatarí en este momento de duelo.

«Con profundo dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento de Su Alteza el Emir Padre del Estado de Qatar, Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani», escribió la mandataria en su canal de Telegram.

Rodríguez destacó la figura del jeque más allá del protocolo diplomático, subrayando su huella en la construcción del Qatar moderno y en el fortalecimiento de la relación entre ambas naciones.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a Su Alteza el Emir, a la distinguida familia Al Thani y al hermano pueblo qatarí. Resaltamos su legado y liderazgo en la edificación de un país moderno y de trascendencia internacional, así como su invaluable contribución al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre Qatar y Venezuela», publicó la jefa de Estado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas