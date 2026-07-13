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Encuentran a septuagenario sin vida en una playa de Carúpano

By Redacción Noticias24Carabobo
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Frank Rodríguez de 73 años, fue hallado sin vida este viernes 10 de julio en la playa Guayacán de Pescado, en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre.

La localización del cadáver fue hecha por vecinos de la zona, cercana al Comando de la Policía estadal, que verificaron y confirmaron el estado del adulto mayor.

Al revisar el cuerpo, los funcionarios constataron que el mismo no presentaba heridas abiertas.

En el sitio se hicieron presentes comisiones de Protección Civil (PC), Policía Municipal y Policía Estadal.

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SourceLa Calle
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