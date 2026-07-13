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Cuatro hombres solicitados fueron detenidos por el Cicpc

By Redacción Noticias24Carabobo
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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer sobre un sujeto que estaba solicitado por homicidio y fue capturado. Quedando - solicitados por el Cicpc

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Cuatro hombres fueron detenidos en diferentes procedimientos por funcionarios del Cicpc, al estar solicitados por homicidio.

Inicialmente, en el estado Mérida fue detenido José Visitación Alarcon Santiago (69), requerido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, por homicidio intencional calificado, cometido por motivos fútiles o innobles, ejecutado con alevosía en grado de autor y agavillamiento; Eriglen Manrique Manrique (31), solicitado por homicidio intencional.

Asimismo, en Monagas, se detuvo a Oscar José García (53), requerido por el Juzgado Cuarto en Funciones de Control del estado Monagas, por homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles.

Luego en Aragua, se detuvo a Jean Carlos Arturo Aguilar Briceño (33), solicitado por el Tribunal Segundo de Control del estado Aragua, por homicidio calificado y por el Tribunal Séptimo de Control del estado Aragua, por drogas.

Todos los procedimientos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

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SourceLa Calle
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