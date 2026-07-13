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Una profesora fue condenada por enviar fotos íntimas a un estudiante, Cassidy Carter de 21 años de edad envió las imágenes a un estudiante de 14 años. El hecho fue denunciado y tras el proceso la educadora deberá pagar 24 meses de prisión.

La exmaestra trabajaba en una escuela del condado de Dearborn en el estado de Indiana, Estados Unidos. Y se declaró culpable del hecho, Cassidy recibió la sentencia por un cargo de agresión que resultó en lesiones corporales de moderada gravedad.

Carter fue acusada de un cargo inicial donde también había un menor de edad incluido. La profesora se declaró culpable ya que la víctima no vivía en la zona. Y tampoco deseaba participar en el proceso judicial.

Profesora fue condenada por enviar fotos íntimas a un estudiante

La profesora y el estudiante se habían conocido en la escuela, el menor de 14 años de edad entabló una amistad con ella mediante la red de Snapchat en 2023. Entre ambos hubo mucha confianza.

Fue cuando ella comenzó a pasar el límite de la confianza y envió de forma repetida fotos íntimas suyas al menor de edad. Las mismas eran explícitas sexualmente lo que se considera una agresión al menor.

Durante dos años estará Cassidy en prisión, por este delito, o se cortará la sentencia por fianza. Aun se desconoce si la docente mantuvo amistades con fotografías con otros estudiantes de la misma escuela.

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