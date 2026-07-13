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El actor San Neill conocido mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park falleció de manera inesperada. Neill, había nacido en Nueva Zelanda tenía 78 años y estaba residenciado en Australia.

Neill había interpretado a Damian adulto en la saga de La Profecía, que llegó al cine en 1981. En ese papel, Neill se consagró como uno de los mejores de Hollywood.

Había superado un cáncer de sangre tras años de tratamiento.

Perfil y Carrera de Sam Neill: Nombre real: Nigel John Dermot Neill.

Trayectoria: Con más de 5 décadas en la industria, protagonizó grandes producciones y cine de autor.

Obras destacadas: Parque Jurásico (1993), El Piano (1993), La caza del Octubre Rojo (1990) y su participación en la serie Peaky Blinders.

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