EntretenimientoFarándulaLo más vistoPortada

Luto en Hollywood, Murió Sam Neill, actor de Jurassic Park y La Profecía III

By Danny Valdiviezo
0
127
Sam Neill

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El actor San Neill conocido mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park falleció de manera inesperada. Neill, había nacido en Nueva Zelanda tenía 78 años y estaba residenciado en Australia.

Neill había interpretado a Damian adulto en la saga de La Profecía, que llegó al cine en 1981. En ese papel, Neill se consagró como uno de los mejores de Hollywood.

Había superado un cáncer de sangre tras años de tratamiento.

Perfil y Carrera de Sam Neill: Nombre real: Nigel John Dermot Neill.

Trayectoria: Con más de 5 décadas en la industria, protagonizó grandes producciones y cine de autor.

Obras destacadas: Parque Jurásico (1993), El Piano (1993), La caza del Octubre Rojo (1990) y su participación en la serie Peaky Blinders.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Profesora fue condenada por enviar fotos íntimas a un estudiante

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBoston Herald
Artículo anterior
Profesora fue condenada por enviar fotos íntimas a un estudiante
Artículo siguiente
Estado del clima hoy 13 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes