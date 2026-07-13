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El estado del clima en Venezuela hoy 13 de julio de 2026 destaca nubosidad fragmentada a esta hora en el centro del país. Esto en los estados del centro del país, Carabobo, Aragua y Miranda, como en zonas de Caracas y el litoral central.

Venezuela amanece con cielo mayormente nublado en gran parte de su extensión; resaltando, nubosidad convectiva productoras de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en Bolívar, norte de Amazonas, Apure, Trujillo y Zulia. Asimismo, áreas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas dispersas en Monagas, Sucre, Guárico, este de Barinas, Portuguesa, Yaracuy, sur de Lara y Falcón.

Situación General, Se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Sucre, Monagas, Bolívar, norte de Amazonas, partes de Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Lara, Llanos occidentales y Zulia.

Estado del clima hoy 13 de julio de 2026

En las zonas norte del país en la parte occidental, en la Península de Paraguaná y zonas de la Guajira se esperan altas temperaturas. 38 grados se esperan en zonas de Falcón y Zulia luego del mediodía.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada se espera ocho grados de temperatura. Zonas frescas en áreas de montaña del país donde se espera al menos 22 grados en horas de la madrugada.

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