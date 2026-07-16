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La tarea de cultivar tomates en casa es un proyecto que puedes sacarle provecho. Solo necesitas materos de 20 litros, además de materia orgánica y tierra abonada. Además de muchas ganas de dedicarle algo de tiempo.

Recuerda que debes tener cerca el sol al matero, donde la misma pueda recibir de 6 a 8 horas de sol. Además de regar de manera abundante, evita mojar las hojas para de esa manera prevenir las plagas.

Cultivar tomates, Para lograr una cosecha exitosa, el proceso se divide en los siguientes pasos clave:

Germinación y Semillero

Puedes comprar semillas en Mercado Libre o extraerlas de un tomate maduro.

Coloca 1 o 2 semillas a un centímetro de profundidad en recipientes pequeños con sustrato húmedo y esponjoso.

Mantén los semilleros en un lugar cálido y muy iluminado. Germinarán entre 5 y 15 días.

Trasplante

Cuando la planta alcance unos 15 cm de altura y tenga sus primeras hojas verdaderas, cámbiala a su matero definitivo.

Asegúrate de enterrar parte del tallo; esto le ayudará a desarrollar un sistema de raíces más fuerte.

Cuidados Principales

Riego: Riégalos de forma profunda, pero espaciada, asegurándote de que el agua drene bien. Durante el calor, esto puede ser hasta 3 veces por semana.

Luz: Ubícalos en el lugar más soleado de tu casa, balcón o ventana.

Tutorado: A medida que la tomatera crezca, colócale un tutor (una vara de madera o metal) para amarrar el tallo principal y evitar que el peso de los frutos la quiebre.

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