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La situación del clima hoy 16 de julio de 2026 nos indica que el centro del país amaneció con nubosidad fragmentada. En el oriente del país nubosidad parcial al igual que en la zona andina como en la occidental.

Sobre Venezuela amanece cielo parcialmente nublado alternando con áreas despejadas en la mayor parte de su extensión; sin embargo, tenemos nubosidad generadora de precipitaciones variables al norte de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, sur de Amazonas, este e Falcón, sur de Guárico, norte de Apure, oeste de Barinas, norte de Mérida, oeste de Trujillo y lago de Maracaibo.

Situación General, se espera cielo con nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, se estiman mantos nubosos asociados a lluvias en el este de Sucre, sur de Bolívar, montañas de la Región Central, este de Falcón, Apure, Mérida, Trujillo y lago de Maracaibo.

Situación del clima hoy 16 de julio de 2026 en Venezuela

Península de Paraguaná como zonas de La Guajira con altas temperaturas en horas del mediodía con al menos 38 grados. Igualmente en el centro del país y zonas del oriente en los estados Sucre y Anzoátegui.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña se esperan al menos ocho grados de temperatura en horas de la madrugada. En zonas del centro del país en las áreas de montaña se esperan 23 grados en horas de la madrugada.

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