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La misión Nevado Carabobo en julio estará hoy en tres zonas, todos listos desde las 9:00 de la mañana para atender a tus mascotas. Todas las inquietudes que tengas en la materia puedes consultarlas a los profesionales de esta misión.

Desde las nueve de la mañana estarán en: Morón, municipio Juan José Mora, Sector La Rosa, Parroquia Urama, Juan José Mora.

Plaza Pocaterra, en Tocuyito, municipio Libertador.

Sector 1 de Santa Cruz, Parroquia Guaigoaza, Puerto Cabello.

Habrá consultas, además de desparasitación, colocación de la vacuna antirrábica, limpieza oídos como también corte de uñas. Todo lo que quieras saber sobre las mascotas puedes consultarlo en estas jornadas de hoy.

Misión Nevado Carabobo hoy en varias zonas

Explicó la Misión de las mascotas es integral y es una actividad completamente gratuita. Como todos sabemos nuestras mascotas forman parte de nuestro núcleo familiar. Es por ello que merecen toda nuestra atención.

De igual modo, si hay gatos o perros comunitarios pueden ser llevados a esta bonita labor que se viene desarrollando en todo el estado Carabobo. Brinda todo el amor siempre a tus mascotas.

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