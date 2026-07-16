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FVF retomará gradualmente sus actividades deportivas en Venezuela

By Lubin Molero
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FVF retomará actividades deportivas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este jueves 16 de julio que retomará de forma paulatina sus actividades deportivas a nivel nacional, tras suspenderlo temporalmente por la emergencia.

FVF retomará actividades deportivas

A través de sus redes oficiales, la institución deportiva reiteró su compromiso y solidaridad absoluta con las víctimas de los recientes movimientos sísmicos.

FVF retomará actividades deportivas
Foto: Cortesía

La reactivación no detendrá las labores benéficas del organismo, el cual busca utilizar la disciplina como herramienta social para levantar al país entero.

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