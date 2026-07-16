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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este jueves 16 de julio que retomará de forma paulatina sus actividades deportivas a nivel nacional, tras suspenderlo temporalmente por la emergencia.

FVF retomará actividades deportivas

A través de sus redes oficiales, la institución deportiva reiteró su compromiso y solidaridad absoluta con las víctimas de los recientes movimientos sísmicos.

La reactivación no detendrá las labores benéficas del organismo, el cual busca utilizar la disciplina como herramienta social para levantar al país entero.

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