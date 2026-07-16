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Fundación Venezuela Bella tiene una presidenta designada

By Lubin Molero
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Presidenta fundación Venezuela Bella
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Marjorie Moreno fue designada oficialmente como la nueva presidenta de la Fundación Venezuela Bella a través de un anuncio difundido en redes sociales.

La funcionaria agradeció el nombramiento realizado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liderar los planes de embellecimiento.

Presidenta fundación Venezuela Bella

Moreno, asumió la jefatura de la institución con un profundo compromiso orientado hacia la reconstrucción integral de los espacios públicos del país.

Presidenta fundación Venezuela Bella
Foto: Cortesía

Durante su declaración, Moreno agradeció formalmente por la confianza depositada para ejercer este importante cargo institucional.

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