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El niño que rescató mascotas en Caraballeda

By Danny Valdiviezo
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Sebastián Corro el niño que rescató mascotas
Foto: Miguel Gutiérrez Agencia EFE./El Debate México.

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Danny Valdiviezo
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La historia de Sebastián Corro nació luego de los terremotos que ocurrieron en La Guaira específicamente en el sector de Caraballeda. Corro logró salvar la vida de dos mascotas las cuales estaban atrapadas entre los escombros.

Dicen que cada venezolano tiene un espíritu solidario y rescatista desde niño. Es por ello que hay tantos pequeños soñando con ser bombero, o rescatista. Pero Sebastián se ganó el título de “topito venezolano” desde ya.

El niño de diez años estuvo entre las tareas de auxilio donde estaban los especialistas de otros países. Mostró su agilidad para entrar a los espacios pequeños y estuvo trabajando con los expertos.

Sebastián Corro el niño que rescató mascotas
Los tops le firmaron un caso al pequeño venezolano. Foto: Miguel Gutiérrez/EFE.

El niño que rescató mascotas en Caraballeda

El abuelo de Sebastián es uno de los rescatistas de mayor experiencia que hay, Cristóbal Corro fue la influencia para que el niño ya tuviera experiencia rescatando mascotas. Los brigadistas mexicanos le dieron el título de “topito”.

Luego que mostrara sus condiciones de salvar mascotas, gatos y perros que habían en la zona. Los cuales buscaban resguardo tras los terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio en el país.

Aunque falta mucho, ya que tiene diez años para decidir su futuro, Sebastián parece encaminado a prepararse formalmente para ser un rescatista. El legado de servicio de su familia se mantiene firme en medio de la reconstrucción de la localidad.

Foto: Miguel Gutiérrez/Agencia EFE/publicadas en El Debate de México.

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SourceEl Debate de México/EFE.
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