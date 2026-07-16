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La rectora Jessy Divo de Romero participó en la reunión virtual del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Cuya agenda estuvo centrada en ofrecer un balance que permita conocer la situación general post terremoto de cada una de las universidades, el estatus de su comunidad y de la infraestructura.

La máxima autoridad ucista, durante su derecho de palabra, detalló ante la ministra Ana María Sanjuán la situación de la Universidad de Carabobo. Con base al informe que conocerá este viernes el Consejo Universitario, en su sesión habitual.

“Nuestra UC presentó afectaciones en algunas de sus estructuras con daños mayores, por lo que se decidió la inhabilitación para su uso y acceso, como es el caso del edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería y la Biblioteca”, dijo la rectora.

“El edificio 1 de la Facultad de Ciencias de la Salud en Aragua y en general las condiciones en las que se encuentran otras infraestructuras en las dos sedes Aragua y Carabobo”; comentó Jessy Divo.

Rectora de la UC dio el balance de la situación general post terremoto

“Se presentó también el balance del censo realizado a toda la comunidad ucista, estudiantes y trabajadores, del cual se desprende que el porcentaje de daños es mínimo. Hubo dos pérdidas humanas que lamentamos, una docente de Aragua y una estudiante que se encontraban en La Guaira para el momento del doblete sísmico. Tenemos 12 compañeros, entre profesores y estudiantes, cuya viviendas están afectadas que los obligó a buscar refugio con familiares”, detalló.

Las actividades académicas y administrativas fueron reprogramadas, explicó la rectora, y fue anunciado luego del Consejo extraordinario de la semana pasada. El retorno del receso vacacional fue fijado para el 8 de octubre y los actos de grado son el miércoles 29 de julio.

Dado el importante número de egresados y su solicitud, en nuestro Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez, que ya reanudó sus operaciones luego de las inspecciones de nuestros expertos de la Facultad de Ingeniería, Dimai y Bomberos UC.

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