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El precio del dólar BCV hoy 16 de julio de 2026 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 720 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves, el dólar será 727,45 bolívares y el euro en 832,24 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 732,47 bolívares y el euro en 838,06 bolívares.

La onza de oro bajó incluso se alejó de los cinco mil dólares, teniendo hoy un costo de 4.036,05 dólares en el mundo. Luego que estaba sobre los 4.600 dólares hace unas semanas se ha venido a pique el precio de la onza.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 79,43 dólares. Este indicador podría presentar un alza si se reactiva el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras tanto se mantiene en ese precio.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja, hoy tiene un costo de 64.868,19 dólares hoy jueves. Este llegó a estar en mayo sobre los 82 y 83 mil dólares, pero ha perdido terreno.

Dólar BCV hoy 16 de julio de 2026, Asobanca solidaria con La Guaira

La Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) reitera su profunda solidaridad con todas las familias, comunidades y sectores productivos que continúan enfrentando las graves consecuencias del movimiento sísmico registrado el pasado 24 de junio de 2026.

Reconocemos y valoramos el espíritu solidario de la sociedad civil y el sector empresarial, quienes desde el primer momento han desplegado iniciativas clave de asistencia y ayuda humanitaria en las zonas más vulnerables.

En el marco de estos esfuerzos, la mayoría de los bancos privados del país han decidido exonerar a los comercios ubicados en el Estado La Guaira, por un lapso de noventa (90) días, las comisiones asociadas a las operaciones realizadas a través de los Puntos de Venta (POS), con el objetivo de aliviar la carga operativa e impulsar la reactivación económica local.

Al cumplirse quince días del desastre natural, de 12.300 puntos de venta de la banca privada instalados en la entidad, aproximadamente un 40% se encuentra procesando transacciones comerciales.

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