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Un exintegrante de la banda del Koki que se encuentra en Chile podría ser extraditado a Venezuela. Jonajhan Alexander Linares Rivero, alias Jonajhan fue capturado por ese país y Venezuela mediante el TSJ aprobó la extradición.

Jonajhan perteneció a la peligrosa organización de La Cota 905 que lideró Carlos Luis Revette mejor conocido como El Koki. El pasado 11 de junio se hizo la aprobación de la extradición desde Chile.

Linares Rivero tiene cinco órdenes de aprehensión las cuales vienen desde el año 2021 hasya este año 2026. Sobre Jonajhan pesan acusaciones de secuestro agravado además de asociación agravada.

TSJ aprobó extradición de exintegrante de la banda del Koki

Terrorismo, extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio, como homicidios y otros delitos. El grupo delictivo fue uno de los que más zozobra generó en esos años en Caracas, dice la sentencia del TSJ.

“El grupo ha generado zozobra y alarma pública en los habitantes y residentes de la referida zona, así como en el territorio nacional, la colectividad. Que pone en riesgo la paz y tranquilidad de la población, así como la comisión de actos terroristas y presencia de delincuencia organizada en múltiples zonas del país”, describe la sentencia del TSJ.

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