Dos jugadores de Argentina se mostraron con comentarios y una pancarta sobre Las Malvinas. Tema que ha sido tendencia cada vez que estas dos selecciones se enfrentan luego de la guerra que hubo entre ambos países por el territorio en disputa.
Giovani Lo Celso salió mostrando una pancarta donde estaba el escrito de “Las Malvinas son argentinas”. Esto viola una de las normas de FIFA donde no puedes dar mensajes por territorios en conflicto.
Dos jugadores de Argentina
Lo Celso que solo ha jugado un partido con la “Albiceleste” mostró el cartel luego de la victoria contra la selección inglesa. Recordemos que en 1986 el conflicto también fue recordado por Diego Maradona
Hasta ahora se ha conocido que el organismo futbolístico abriría una investigación por este hecho tanto a Giovani Lo Celso como a Leandro Paredes. Por referirse al conflicto ocurrido en 1982.
Pero hasta ahora los jugadores estarían disponibles por Argentina para la final ante España el próximo domingo. De haber una sanción podría ser luego que culmine el Mundial de Fútbol 2026.
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