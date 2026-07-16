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En los últimos días se ha comentado que los animales silvestres avistados han estado saliendo de sus refugios por los sismos. Es por ello que los profesionales y conocedores de la fauna desmintieron que eso ocurra por los temblores.

El biólogo Edmundo Guerrero destacó en una entrevista que no hay desplazamiento de especies completas o de grandes cantidades. Las mismas se han encontrado en algunas zonas de la capital, además de un venado en Valencia.

Como destacó que el avistamiento de osos en Venezuela es falso, personas inescrupulosas han puesto a circular dichos videos. Igualmente de unos supuestos leones en Guárico como en Falcón, los mismos son falsos.

Animales silvestres avistados no salen por sismos

“Los animales silvestres que se vieron hasta ahora, no salen como consecuencia de los sismos. Hay un montón de videos de esos supuestos avistamientos que son falsos, como el del oso norteamericano y los leones africanos en Guárico”, dijo al diario 2001.

Resaltó que en Maracay de forma constante hay babas, las cuales muchas veces las personas les toman fotos. “Hay cocodrilos en todos lados y están saliendo por el terremoto, es falso”, dijo el biólogo.

Comentó que los animales si sienten las vibraciones antes de ocurrir los terremotos. Estas son conocidas como las ondas primarias, que las personas no pueden percibir. Esto coloca en alerta a los animales.

“Todo el mundo se aterra, los gatos y perros salen corriendo, si hay una jaula mal abierta se escapan. También los animales silvestres se movilizan, huyen a diferentes sitios”. Dijo el biólogo venezolano.

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