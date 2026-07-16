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Los pequeños gemelos de La Guaira, Matías y Mateo fueron encontrados sin vida entre los escombros. Desde el pasado 24 de junio los niños eran buscados por sus familiares y rescatistas.

Una tía de los niños dio a conocer la noticia mediante la red social Instagram. «Con el alma llena de dolor les informo que mis sobrinos gemelos, mis dos angelitos, ya se encuentran en los brazos del Señor. No tengo palabras para explicar lo que se siente perder a dos vidas que apenas empezaban, dos risitas que iluminaban toda la casa», expresó.

Pequeños gemelos de La Guaira fueron encontrados sin vida

Días después de la tragedia ocurrida circularon versiones donde aseguraban que los niños estaban con vida. Pero las investigaciones, como la búsqueda dieron a conocer la verdad sobre los gemelos.

Estos fueron hallados entre los escombros junto a sus familiares, entre ellos, sus primos, un tío como la abuela. El hecho ha consternado al litoral central, donde se mantienen labores de remoción de escombros.

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