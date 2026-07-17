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Kris Jenner anunció el fallecimiento de su madre expresando que era el corazón de su familia y agradeciendo cada una de sus lecciones.

Kim Kardashian también compartió emotivos mensajes de despedida en sus redes sociales tras la partida de Mary Jo «MJ».

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Fallece la madre de Kris Jenner

Kardashian expresó un emotivo homenaje para recordar la estrecha relación que mantenían con la abuela y Matriarca de la familia más conocinda en Hollywood.

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