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«The Batman Part II», la secuela protagonizada por Robert Pattinson reprogramó su llegada a las salas de cine, en un nuevo retraso para su entrega.

La segunda parte, dirigida por Matt Reeves, aplazó su fecha de estreno una vez más hasta el 18 de febrero de 2027.

La esperada producción cinematográfica de DC Studios tenía previsto llegar originalmente a todas las salas de cine el 1° octubre de este año 2026.

Batman Part II retrasada

La película ya había sufrido cambios previos en su calendario de lanzamiento debido a las huelgas de Hollywood ocurridas durante el año 2023.

Reeves anunció la nueva fecha junto a las primeras imágenes oficiales publicadas en la plataforma de videos Vimeo, mostrando al icónico personaje inmóvil.

Por su parte, Warner Bros también modificó los estrenos de las películas tituladas The Great Beyond, Panic Carefully y Revenge of La Llorona.

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