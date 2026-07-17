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Es conocido como el primer terremoto tsunamigénico registrado históricamente, no solo en Venezuela sino en todo el Caribe. El 1º de septiembre de 1530, a las 10:30 hora local, ocurrió el Terremoto de Cumaná de magnitud 7,5; que afectó parte de la ciudad y al Golfo de Cariaco.

El mismo fue uno de los fenómenos más fuertes que hubo, con una intensidad de siete y medio. Ese día de septiembre todo el mundo estaba en su faena de trabajo en esa zona del oriente del país cercana al mar.

Cuál fue el primer terremoto documentado en Venezuela

Los habitantes de la localidad de Cumaná resaltaron que hubo un tsunami fuerte. El cual causó severos daños al pueblo. La altura de este superaba la altura de los árboles.

“Varios testigos presenciales reportaron un tsunami con olas cuya “altura superó la de los árboles” (equivalente a unos cinco a seis metros). Destrozando el dique natural que unía la costa de Cumaná con la Península de Araya e inundando toda la planicie de la naciente ciudad”.

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