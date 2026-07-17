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No tienes que gastar mucho para preparar una tierra abonada rápidamente, la mayoría de los ingredientes los tienes en casa. Tienes que tener tierra es el primer paso, humedécela solamente por varios días.

A la par vas almacenando lo siguiente, la borra del café, además de las cáscaras de huevo, ambos ingredientes son de suma importancia para la tierra. Guarda la mayor cantidad que puedas.

Además las conchas de verduras, además de frutas, hortalizas, cáscaras de cambur, todo eso es necesario para preparar la tierra. En una bolsa ve acumulando todo y de paso tienes la oportunidad de guardar las semillas mucho mejor.

Prepara tierra abonada rápidamente de esta manera

Cuando tengas ya todos los ingredientes solo tienes que unirlos todos, las cáscaras y conchas de verduras y frutas colócalas muy finas y la cáscara de los huevos debes triturarlas. Debes agregar siempre agua con un rociador.

Mantenla así por varios días hasta que te dediques a hacer una buena cosecha en casa, bien sea de ají, tomate, cebollín, entre otras. Tener tierra lista para la siembra es algo muy beneficioso si te gusta el cultivo.

La siembra, tener un huerto, un jardín, un pequeño vivero son uno de los mejores pasatiempos que puedes tener en la actualidad. De esa manera, además puedes dedicarle unas horas al día y veras los resultados positivos de la siembra.

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