Compartir

El estado del tiempo hoy 17 de julio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Sobre Venezuela amanece cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas en la mayor parte de su extensión; sin embargo, tenemos nubosidad generadora de precipitaciones variables al norte de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui, sur de Apure y partes de Táchira.

En la mayor parte del territorio nacional, prevalece cielo parcialmente nublado alternando con áreas despejadas; no obstante, so observan zonas nubladas con precipitaciones variables en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, norte de Amazonas, norte de Anzoátegui, sur de Apure y sur de Táchira, así mismo, lluvias o lloviznas dispersas en partes de Miranda, Distrito Capital, La Guaira, norte de Aragua y Carabobo.

Estado del tiempo hoy 17 de julio de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 38 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas