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Misión Nevado Carabobo estará hoy en estas zonas

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo estará hoy en estas zonas

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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La Misión Nevado Carabobo estará hoy en dos zonas, se está colocando completamente gratuita la vacuna antirrábica. Si tienes un perro o un gato puedes acercarte a los puntos donde estarán hoy.

La Misión de las mascotas se ha desplegado en distintos puntos de la entidad, ahora con la vacuna antirrábica. Aprovecha además la atención y consultas que hay a las mascotas, cualquier inquietud puedes preguntarla.

Hoy estarán en el municipio Libertador: Misión Nevado estará realizando vacunación antirrábica casa a casa en el Sector 12 de Octubre.

Mientras que en Morón, municipio Juan José Mora estarán en: Municipio Juan José Mora, Parroquia Urama, comunidad La Victoria.

Misión Nevado Carabobo estará hoy en estas zonas

Recuerda que si tienes una mascota es importante vacunarla, de igual modo velar siempre por su cuido, buen trato además de alimentación. Es una responsabilidad tener una mascota ya que es parte de tu núcleo familiar.

Misión Nevado Carabobo estará hoy en estas zonas

Misión Nevado Carabobo estará hoy en estas zonas

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SourceNevado Carabobo
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