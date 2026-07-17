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Efemérides del 17 de julio, hoy se celebra a nivel mundial el Día del Emoji, una invención de Jeremy Burge para explicarle al mundo cada uno de estas figuras. Cada uno de estos guardan un significado visual.

Muere Adam Smith (1790) Economista y filósofo escocés. Es uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía.

Segunda Batalla de Angostura (1817).

Nace Vladímir Zvorykin (1888) Ingeniero, físico e inventor ruso nacionalizado estadounidense, conocido como el padre de la televisión. En 1923, inventó un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes que originó el iconoscopio, la primera cámara capaz de transmitir vídeo.

Muere Vicente Marcano (1891) Ingeniero, químico, geólogo y profesor venezolano, conocido como el científico venezolano más destacado del siglo XIX. El 28 de octubre de 1873 utilizando un dinamo impulsado por una máquina de vapor, ilumina la plaza Bolívar de Caracas. Es así, como Venezuela conoce la luz eléctrica.

Nace Joaquín Salvador Lavado Tejón (1932) Humorista gráfico e historietista argentino, conocido como Quino, creador de la tira cómica Mafalda. Una de las más famosas en todo el mundo.

Efemérides del 17 de julio

Nace José Ignacio Cabrujas (1937) Escritor, dramaturgo, director, libretista y guionista venezolano.

El presidente Isaías Medina Angarita parte en una gira por los países bolivarianos (1943). Es el primer mandatario venezolano en viajar al exterior para visitas oficiales. La unidad que sirvió como primer avión presidencial fue un Lockheed 18 Lodestar de Aeropostal.

Se funda la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela Fedecámaras (1944).

Primera emisión de Ultraman (1966). Una de las historias japonesas más conocidas en América Latina. En Venezuela gozaba de mucha sintonía en los canales que la transmitían.

Se crea la Parroquia Coche en Caracas (1992).

Muere Juan Manuel Fangio (1995) | Piloto argentino.

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