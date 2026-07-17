Compartir

Un empleado señalado de hurtar 160 mil bolívares para apostar en la misma agencia donde trabajaba. El hecho ocurrió en el municipio San Francisco del estado Zulia, en el sector de La Coromoto.

Funcionarios de la Policía del Municipio San Francisco (Polisur), lograron la detención de un ciudadano por estar implicado en un delito contra la propiedad. El procedimiento se llevó a cabo cuando una comisión policial, recibió una denuncia.

La denuncia indicaba que, en un establecimiento comercial ubicado en la avenida 43 con calle 171, los propietarios mantenían bajo resguardo a un empleado. Este estaba señalado de hurtar dinero de la caja.

Señalado de hurtar 160 mil bolívares de su trabajo para apostar

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la propietaria, quien manifestó que su empleado había sustraído la cantidad de 160.000 bolívares para destinarlo a apuestas online. Posteriormente, se encargaron de la detención.

Los funcionarios abordaron al ciudadano señalado, identificado como Juan José Cuentas Atencio, de 29 años de edad, quien admitió haber cometido el hecho. Tras la revisión, el sujeto fue trasladado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de Polisur.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas