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Por Jaime Macías

Aunque el Mundial de Futbol ha sido uno solo a lo largo de la historia, los trofeos entregados a los campeones no han sido los mismos, sino que han tenido dos etapas. La primera comprende desde sus inicios en 1930 hasta la edición de 1970 y el trofeo se conocía como la Copa «Jules Rimet”.

Resulta que ese trofeo original, lo poseía durante su reinado quien ganara el mundial, por lo que era rotativo, pero se estableció una clausula donde el primero que ganara tres mundiales se quedaba definitivamente con el premio. Eso sucedió en el Mundial de 1970 en México, cuando Brasil e Italia jugaron la final y curiosamente ambos tenían dos títulos. El triunfo fue para los suramericanos, que desde ese año tienen la codiciada “Jules Rimet” en sus vitrinas para siempre.

A partir de la edición de 1974 en Alemania, comenzó a entregarse la Copa que vemos actualmente, donde la original está en la sede de la Fifa, mientras a cada campeón se le entrega una réplica. El detalle está en que la Copa original jamás será entregada, porque no hay una clausula o condición como la anterior “Jules Rimet”, sobre una cantidad de campeonatos.

Desde esa fecha Alemania y Argentina han ganado tres de esas copas, mientras Brasil, Italia, Francia dos y España una. Así vemos que Argentina de obtener el título se convertiría en el MAYOR GANADOR de estas copas con cuatro, sumando sus títulos anteriores de 1978, 1986 y 2022. Esa es la otra historia que escribiría la selección gaucha, en esta segunda etapa de Copa, por decirlo así.

Por su parte el reto de España, es ganar para escalar al grupo de los que tienen un doblete de campeonatos y copas en esta etapa, aunque en el gran total solo igualaría a Francia, ya que Brasil es el máximo ganador con cinco, seguido de Italia, Alemania con cuatro y Argentina tres. Ahí se los dejo!

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