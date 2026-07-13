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Por Jaime Macías

La edición de este año del Juego Todos Estrellas de las Grandes Ligas la podemos resumir o parodiar con uno de los temas del recordado Pastor López, como es la frase: “vamos a brindar por el ausente”, en este caso del béisbol sería, “vamos a jugar por el ausente”.

Es que la MLB sigue persistiendo en el método de escogencia, asignando todo al capricho del fanático, algo que ya no está siendo simpático, debido a su manera de votar, como son los casos de elegir peloteros, que están lesionados o con malas temporadas, que no justifican su presencia en la llamada cita de las grandes estrellas del béisbol, donde se supone deberían estar los mejores del momento.

Esto ha llevado a situaciones dispares, para que algunos justifiquen su no asistencia o rechacen la invitación. Por ejemplo, Aaron Judge y Mike Trout fueron elegidos por los fanáticos en pleno periodo de lesión, aunque el último se recuperó unos días antes del juego. Ronald Acuña recibió la mayor cantidad de votos para un criollo, pese a no estar jugando y así otros casos.

Lo último fue lo del lanzador estelar de los Filis, Zack Wheeler, con los méritos suficientes, pero ignorado en las primeras escogencias del roster, hasta que fue llamado como reemplazo de un reemplazo, a lo que respondió: “No soy quinta opción de nadie, no voy”. Otro caso emblemático fue el japonés y lanzador Yamamoto: “Solo tengo dos días de descanso y no tiene caso ir”. Es obvio que no va arriesgar su contrato de más de 300 millones por un inning de exhibición.

Pero el detalle que liquida la esperanza de recuperar el Juego de Estrellas, es la del pelotero más votado por los fanáticos, el nipón Shohei Ohtani, quien se excusó de su inasistencia porque: “Tengo una molestia en una rodilla”. Pero sí jugó con Dodgers y hasta bateó jonrón, el domingo, dos días ante del juego AllStar. A lo mejor profetizó la molestia.

Otro que al parecer tiene el mismo don profético de Othani, es Vladimir Guerrero, quien jugó todo el fin de semana, la sacó del parque, pero se fue con esta: “Necesito un descanso de la espalda baja”. En mi opinión, aquí privó la vergüenza de Guerrero, quien ganó la titularidad entre los fanáticos, pese a no tener los números para estar allí. Por ejemplo, su cantidad de jonrones, no llega ni a la mitad de quienes los siguieron como el atlético Kurtz y el venezolano de Boston, Contreras.

Sin duda para los peloteros “estrellas” ya no es interesante brillar en el Juego que se realiza en su honor. Así que los suplentes jueguen por los ausentes. Ahí se los dejo!

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