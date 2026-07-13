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Una riña familiar en Falcón terminó con un hombre fallecido, el hecho lo informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El mismo ocurrió en el sector Felipito en Tucacas, municipio José Laurencio Silva.

De acuerdo con entrevistas realizadas a testigos del hecho e investigaciones de campo realizadas, se pudo conocer que la víctima y su victimario. Wilman Adelis Acosta Peña (62), quienes son tío y sobrino, habían sostenido una fuerte discusión.

Riña familiar en Falcón terminó con un hombre fallecido

Motivado que Jhonny, se encontraba agrediendo a su padre y Wilman se interpone para defender a su hermano. Es donde se torna acalorada la situación y ambos optaron por desenfundar sus armas blancas.

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Lesionándose en distintas partes del cuerpo, siendo trasladados al Hospital Dr. Lino Arévalo, donde fallece Jhonny y Wilman, se encuentra en el área de emergencia. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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